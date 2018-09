GEOPOLIS - Les élèves sud-africains vont pouvoir choisir le swahili comme langue optionnelle après le français, l’allemand et le mandarin, dès la rentrée en 2020. Le swahili sera la première langue africaine hors d’Afrique du sud, enseignée à l’école.



Un nouveau choix de langue optionnelle pour les élèves sud-africains à partir de 2020. Approuvée par le Conseil des ministres de l'Education (CEM) de l'Afrique du Sud, cette initiative a pour but de «rassembler les Africains», indique la ministre de l’Education élémentaire, Angie Motshekga. Le swahili sera la première langue africaine enseignée dans les écoles du pays.



Cohésion sociale

Le ministère de l’Education élémentaire d’Afrique du Sud veut promouvoir l'enseignement de cette langue étrangère qui revêt d'une idendité culturelle du continent africain. Interrogé par China Global Television Network, le porte-parole du ministère, Elijah Mhlanga, estime que cette politique est «bonne pour le commerce en Afrique et bonne pour les Africains». Il ajoute: «Nous voulons peser sur le continent. Le gouvernement va dépenser de l’argent pour que de plus en plus de Sud-Africains apprennent cette langue.»



L’Afrique du Sud n’est pourtant pas le premier pays qui se lance dans cette réforme. L’apprentissage du swahili a été rendu obligatoire dans l’enseignement secondaire en Ouganda en 2016, ce qui s’ajoute à l’anglais et au luganda, deux langues les plus parlées dans le pays.



Une langue star

Le swahili, ou kiswahili, est en passe de devenir une langue star dans le monde. En mai 2018, le swahili a été reconnu par twitter comme une langue officielle, ce qui a été suivi par une explosion de joie des twittos.



En 2009, Google et Facebook avaient déjà respectivement lancé le service de traduction et de compte en swahili. Plus tôt encore, la BBC mettait en place son service en swahili en 1957 (lien en anglais).



Parlé par plus de 150 millions de locuteurs, soit environ 15% de la population africaine, le swahili est pratiqué notamment en Tanzanie, au Kenya, en République démocratique du Congo. Il partage aussi des racines communes avec les langues comoriennes.



Il s'agit de la troisième langue la plus parlée en Afrique après l’arabe et l’anglais. Elle est l'une des langues officielles de l’Union Africaine et est également enseignée dans des universités étrangères telles que l'Université de Cambridge en Angleterre, l’Institut national des Langues et des Civilisations Orientales en France, l'Université de Queensland en Australie et l'Université des Langues étrangères de Pékin en Chine.