06 /12

La sécurité alimentaire est devenue un véritable problème de santé publique et un sujet politique. Sur les 15 millions de contrôles effectués en 2016, plus d’un demi-million d'infractions ont été constatées. Des dizaines de milliers de personnes meurent chaque année à cause de l’utilisation massive des pesticides. En 2015, plus de 800.000 hectares de terres ont été contaminés par les engrais et les produits chimiques, aux dires de l’Académie chinoise des sciences sociales. La Chine pulvérise en effet 35% des produits phytosanitaires utilisés dans le monde. Mais à ce jour, le plus gros scandale alimentaire reste l'affaire du lait à la mélamine en 2008, à l’origine de la mort de six enfants et de 300.000 intoxications. Mais on pourrait aussi parler de l’huile frelatée ; des méduses, mets très apprécié par les Chinois, gorgées d'aluminium ; des choux au formol ; de la viande de rat ou de renard, présentée comme du bœuf ou du mouton… © Tang Dehong / XINHUA / AFP