GEOPOLIS - Avec une population de plus de 190 millions d’habitants et un taux de fécondité de plus de 5 enfants par femme, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Au niveau mondial, il occupe la 7e place. L'ONU estime qu'en 2050, avec 433 millions d'habitants, il se hissera à la 3e place, derrière l'Inde et la Chine. Une performance qui représente une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics.



La limitation des naissances au Nigeria occupe désormais une place centrale dans les têtes des autorités. Mais communiquer sur la question n'est pas chose aisée et, en ce domaine, les responsables marchent sur des œufs.



La croissance du pays potentiellement mise à mal

Ainsi, s'exprimant en marge d'un sommet économique le 23 octobre 2018 à Abuja, la ministre des Finances Zainab Ahmed a affirmé que des consultations sont en cours avec les leaders traditionnels encore très influents dans le pays, ceux-là même qui s'étaient par le passé opposés au contrôle des naissances pour des raisons morales et religieuses.



Allusion à la tentative, il y a 30 ans déjà, du président Ibrahim Babangida (1985-1993) qui voulait instaurer une politique de planning familial et qui avait échoué face au refus des représentants chrétiens et musulmans au nom d'intangibles valeurs religieuses et culturelles.



Aujourd'hui, Mme Ahmed pense que le moment est venu de remettre l'ouvrage sur le métier et de se montrer optimiste. «Nous espérons qu'avec leur soutien, nous parviendrons à définir une politique qui limite le nombre d'enfants qu'une mère peut avoir, parce que c'est important pour soutenir notre croissance», a-t-elle déclaré.



Des propos qui n'ont pas eu l'écho espéré et qui, au contraire, ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Le lendemain, Mme Ahmed rétropédalait.





Le choix des mots

«Nous n'avons jamais dit que le gouvernement fédéral allait plafonner le nombre de naissances», s'est-elle emportée sur Twitter où elle a précisé que le gouvernement n'était pas en faveur d'une réduction des naissances mais plutôt d'un «espacement des naissances», présenté comme un gage de bonne santé pour les mères.