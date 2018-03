GEOPOLIS - La nouvelle tournée de Beyoncé et de Jay Z, «On the run II» (OTRII), ne passe pas par l’Afrique à la grande colère de leurs fans africains. Sur les réseaux sociaux, les internautes lui reprochent de «piller» la culture africaine sans jamais se soucier de l’Afrique.



Une brouille passagère, un simple malentendu ou un divorce réfléchi? A lire les réactions sur les réseaux sociaux, la relation entre les internautes africains et Beyoncé est entrée dans une zone de turblences. En annonçant en début de semaine, avec son mari Jay-Z, la tournée mondiale On the run II (OTRII), la star américaine ne s'attendait pas à la colère de ses fans africains. La tournée, qui comprend 36 dates du 6 juin au 2 octobre 2018, ne passe pas par l’Afrique.





— Manava (@nitrya_) 15 mars 2018

— Call Me Cee (@Livyreal) 15 mars 2018

Bon, parlons FR. Je m’en blc de Beyoncé, je souligne le fait qu’elle s’en fout de l’Afrique tout en fondant sa com sur la culture afro pour toucher sa cible : les noirs.

Je m’en fous de ses concerts mais ne lui trouvez pas des excuses grotesques, assumez qu’elle se moque de nous — BENI (@GrandPereBen) 13 mars 2018

— Avé Aïsha. (@99probleems_) 13 mars 2018

L'argument "oui l'afrique ne rapporte pas assez pour ça que Beyonce n'y va pas" est une fausse excuse des rappeur francais font des salles complètes mais aussi d'autre artiste américain on fait des gros concert la bas Akon MJ meme francais Johnny halliday et j'en passe — General Pain de Mie (@JohanBigSmile) 13 mars 2018

Jay'z et Beyoncé à part jouer les black panthers sur les réseaux sociaux et s'habiller en fonction de certaines ethnies africaines.. ils ont fait quoi pour l'Afrique ? Enfin ils font quoi pour l'Afrique ? Est c'qu'ils ont déjà mis les pieds dans un des pays d'Afrique ? — Baldé (@___FastLife) 13 mars 2018

Beyonce 20 ans de carrière, plaide la cause des noirs soit disant. 15 dates en euro et 21 en Amérique mais jamais en Afrique. Peut être que l’Afrique ne la mérite pas ? Bref j’ai jamais trop aimé cette femme pour la personne qu’elle est. Grande artiste certe mais bof. — gimmie kiss (@_Dollgang) 13 mars 2018

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 12 Mars 2018 à 6 :55 PDT

«La superstar américaine réutilise pour sa promo une image du film sénégalais Touki Bouki sans citer sa source, ni faire de geste à l'égard de l'ayant-droit. Mais si ses emprunts au patrimoine culturel africain sont nombreux, l'artiste reste relativement indifférente aux scènes du continent», s’indigne Léo Pajon dans Jeune Afrique Beyoncé et l'Afrique, un grand bluff? Les internautes africains ne décolèrent pas.Ce qui peut réconcilier la star américaine et ses fans africains ? Que Beyoncé et Jay-Z incluent une date en Africaine dans leur tournée mondiale. Un souhait de nombreux internautes.