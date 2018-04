01 /08

Lagos est en pleine expansion et les endroits constructibles de plus en plus prisés. Mais les immeubles sont rares le long du front de mer de la lagune et les quartiers sur pilotis tels que Makoko, qui compte environ 150.000 personnes, sont considérés comme informels et détruits pour laisser place à des logements de standing. Pour pouvoir expulser les habitants, le gouvernement réfute le fait que ces endroits sont habités depuis des générations et les accusent d’être des refuges pour criminels. La justice a déclaré ses expulsions inconstitutionnelles et que les résidents doivent être indemnisés et relogés. Mais à ce jour, le problème reste entier. © Jesco Denzel, laif