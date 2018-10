02 /05

«J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et, cependant, quelque chose rayonne en silence», écrivait l’auteur du conte au succès mondial. Près d'un siècle plus tard, on peut à nouveau entendre le crépitement des pneus sur le sable caillouteux de la piste, exceptionnellement remise en service pour les 60 équipages du rallye. © Clément MELKI / AFP