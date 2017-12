Les policiers restituent leurs armes au Stade des Volcans à Goma, dans l'est de la République Démocratique du Congo, le 21 novembre 2012. © PHIL MOORE / AFP

Malgré les sanctions onusiennes infligées dès 2006 à Pyongyang visant à punir le régime nord-coréen pour son programme nucléaire militaire, cette collaboration avec les pays d'Afrique n'a jamais cessé. Outre des livraisons d'armes légères à l'Erythrée et à la République démocratique du Congo, de missiles sol-air au Mozambique, Pyongyang a aussi procédé à la modernisation de missiles et radars en Tanzanie et entraîné soldats et policiers en Angola et en Ouganda.Pour Graham Neville, du centre de réflexion britannique Chatham House, «plus de la moitié des pays africains, soit une trentaine, font encore des affaires» avec Pyongyang. C'est le cas du Bénin, du Botswana, du Mali ou de la Namibie. Cette dernière affirme toutefois avoir annulé tous ses contrats avec des entreprises nord-coréennes. «La rupture est consommée. Même leurs citoyens sont renvoyés chez eux», confirme le ministre namibien chargé des Affaires présidentielles, Frans Kapofi.