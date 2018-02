GEOPOLIS - Les juges français qui enquêtent sur les accusations de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2017 veulent l'entendre. L'homme d'affaires Alexandre Djouhri est désormais à leur portée. Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, il a été interpellé par la police britannique mais il a été libéré sous caution.



L'homme d'affaires franco-algérien Alexandre Djouhri, résident suisse, fait figure de personnage-clé de l'enquête ouverte à Paris depuis 2013 pour vérifier les accusations lancées deux ans plus tôt par l'ancien président libyen Mouammar Kadhafi et son fils Seif el-Islam, selon lesquelles Nicolas Sarkozy avait bénéficié de leurs fonds pour sa campagne de 2007.



L'ancien président a toujours rejeté ces accusations et Alexandre Djouhri, 58 ans, a réussi à se soustraire aux demandes de la justice et n'a ainsi pas répondu à la convocation des enquêteurs français en septembre 2016.



Une transaction suspecte avec Béchir Saleh

A cette époque, après trois ans d'investigations, les juges d'instruction du pôle financier de Paris ne disposaient pas de preuves irréfutables d'un financement libyen, mais d'une série de témoignages et d'éléments troublants.