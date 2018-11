07 /07

Les eaux de pluie ne suffisent plus à reconstituer ni de grandes zones de pêche, ni de réserves hydriques pour l'agriculture. Déclaré en état de catastrophe naturelle pour la saison agricole 2015/2016 à cause de la sécheresse, le Malawi reste très vulnérable. Pour remédier autant que possible à la situation, le gouvernement a lancé un programme d'irrigation. Comme le raconte l'ONG Braced, «Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters», «des pompes alimentées par l’énergie solaire tirent l’eau du sous-sol, et des barrages de stockage d’eau nouvellement construits sont utilisés pour la pisciculture.» Les habitants «ont aussi commencé à cultiver des patates douces résistantes à la sécheresse en appoint du maïs, denrée de base de plus en plus à risque dans la région.» © AMOS GUMULIRA / AFP