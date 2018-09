05 /05

Tous voudraient rentrer au pays au plus vite, avant la saison des pluies. Après il sera trop tard et il faudra attendre un an de plus. Il s’agit de retrouver un lopin de terre et surtout de reconstruire une maison, souvent incendiée durant la guerre civile. Selon le dernier recensement ils seraient 500 candidats au retour. © Amos Gumulira/AFP