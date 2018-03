06 /06

est né à Bruxelles en 1988. Il a voyagé en Inde et en Afrique dès son plus jeune âge. Elève au «75», Ecole supérieure des Arts de l’image, il a pu durant ses années d’études se rendre en Afrique plusieurs fois. Il y a réalisé plusieurs travaux: Baye Fall, Pays Dogon, Murmures et Koungo Fitini (problèmes mineurs), son travail de fin d'études. Ce dernier projet a reçu le prix Roger De Conynck en 2015 et le prix Médiatine en 2017. © André