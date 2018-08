L'animateur se décrit comme «le fruit du vide (...) créé par les politiciens car ils ont déçu, ils ont déserté. La population était laissée à elle seule, elle avait besoin de quelqu'un qui pouvait canaliser ses problèmes».Ses précédentes chroniques, notamment à propos d'un scandale de «surfacturation» et de «détournement de fonds publics» lié à l'achat d'un nouveau Boeing présidentiel à 40 millions de dollars , lui ont valu d'être interpellé et condamné pour «incitation à la désobéissance des troupes» en 2016. S'en étaient alors suivi des émeutes à Bamako faisant un mort et des dizaines de blessés. Le chroniqueur fera appel et sera finalement acquitté fin 2017.«La fraude est le pire des crimes que l'on peut cautionner», répète-t-il sans relâche dans un pays où près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, même si le pays, premier producteur de coton , enregistre une croissance de 5% depuis plusieurs années.A l'issue de la manifestation du 18 août dans la capitale malienne, à l'appel de M. Cissé, son soutien Ras Bath s'est interrogé sur «ce que révèlent» les félicitations de la France ou des Nations unies, engagées depuis janvier 2013 au nord du Mali pour lutter contre la menace djihadiste.