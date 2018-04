03 /06

je suis retournée photographier Les Sisters. Elles avaient pris une place dans ma vie, j’avais pris une place dans la leur. Beaucoup sont morts en chemin et les images se recentraient de plus en plus sur ma propre vie à Maputo. Maputo Diary est mon journal de bord. Depuis ses modestes et innocents débuts, il est devenu le monument d’une vie vécue entre deux cultures différentes, des amitiés, et des personnes qui aujourd’hui, ne sont plus là. Avec mon appareil photo, j’appuie sur l’intimité dans la douleur. Quand la mort est omniprésente, la vie brille plus fort.» © Ditte Haarløv Johnsen