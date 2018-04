«le Hirak n'est pas né du vent. Le Hirak est un cumul»

Le site marocain medias24 raconte la plaidoirie de l'accusé: «Le Hirak n'est pas né du vent. Le Hirak est un cumul», lance-t-il au juge. «Rappelé à l'ordre par le juge qui lui reproche de "divaguer et de discuter de généralités, loin des poursuites dont il fait l'objet", il répond: "Ce n'est pas dans mes habitudes d'être aussi long, mais j'aurais résumé mon propos si le procureur avait résumé les poursuites. Or, il m'a collé deux crimes et six délits". La salle éclate alors de rire et un rictus se dessine alors sur le bout de lèvres de représentant du ministère public», rapporte le média marocain Tel Quel. En 2017, il s'était imposé comme le visage de la contestation avec ses harangues et ses slogans enflammés contre «l'arbitraire du makhzen» (pouvoir) et la «marginalisation» du Rif, région historiquement frondeuse et géographiquement enclavée du Maroc. Lors des manifestations qui ont agité Al-Hoceïma ou sur les réseaux sociaux, M.Zefzafi dénonçait sans relâche la «dictature», «la corruption» ou encore la «répression» de «l'Etat policier», tout en insistant sur le caractère «pacifique» du Hirak.