GEOPOLIS - Un total de 5,1 millions de touristes ont visité le Maroc au cours du premier semestre de 2018. Un chiffre en progression de 10% par rapport à la même période de 2017, selon l'Observatoire du tourisme. Celui-ci note que le nombre des touristes étrangers a progressé de 17% en juin... De bon augure pour les chiffres de l'été.

Cette hausse est due aux visiteurs venus d’Europe : Italie (+18%), Allemagne (+13%), France (+10%), Pays-Bas (+8%), Royaume Uni (7%) et Espagne (6%). «Concernant les nuitées totales enregistrées dans les établissements d’hébergement touristique classés, elles ont connu une hausse de 10% durant les 6 premiers mois de 2018 (+13% pour les touristes non-résidents et +3% pour les résidents)», note h24info.



A Marrakech, par exemple, «le mois d’avril a enregistré la plus forte hausse avec 28% (542.514 nuitées), suivi du mois de mars avec une évolution de 17% (757.167 nuitées), (...) et du mois de février avec une progression de 4% (571.695 nuitées)» par rapport aux mêmes mois de 2017, précise Maroc-Diplomatique.



Cette progression n’est pas négligeable pour l’économie du pays. En effet, selon Africanews, «les recettes touristiques ont atteint 3,12 milliards de dollars, soit une hausse de 15,2 % par rapport à 2017.»



En 2017, le Maroc avait déjà connu une année touristique record avec plus de 11 millions de visiteurs. Le tourisme représente quelque 10% du PIB.