GEOPOLIS - Après l'apparition d'un mot-dièse enjoignant aux hommes de surveiller la façon dont les femmes de leur entourage s'habillent, la réaction des femmes, simples citoyennes, ou femmes plus engagées sur le respect de leur(s) liberté(s), ne s'est pas fait attendre.



Le Maroc, ses hommes, ses femmes, et l'actuelle multiplication des mots dièses (hashtags) sur Twitter ou de pages dédiées sur FaceBook, voire sur Instagram, agitent la toile. Ce phénomène pourtant ne saurait être résumé à une vulgaire bataille par réseaux sociaux interposés.



Tout part d'une page sur Facebook qui initialement déplorait l'absence de «vraies» banques islamiques au Maroc. Cette même page lançait par la suite le mot-dièse #KounRajel, #Soisunhomme (en français) et encore plus explicitement ci-dessous:







Luttons contre les injonctions patriarcales et l'obscurantisme,

" Sois une femme libre", libre de porter un maillot/un bikini ou pas, libre d'aller à la plage ou pas, libre de tes décisions et de tes choix. pic.twitter.com/Z4PupguuHk — M.A.L.I (@MALImaroc) 18 juillet 2018

Selon une étude publiée en 2017 par l'ONU femmes, 72% des hommes et 78% des femmes au Maroc estiment qu'«une femme habillée de façon provocante mérite d'être harcelée». Si rien n'interdit aux femmes de se baigner en maillot de bain au Maroc, les commentaires font état d'un certain raidissement social, avec de moins en moins de femmes en bikini sur les plages. Malgré une certaine tolérance, réelle ou feinte, la société y demeure profondément conservatrice.