GEOPOLIS - Vous avez peur des piqûres? Ce test pour dépister le paludisme est fait pour vous. Et Brian Gitta, le jeune Ougandais à l'origine du dispositif, vient de décrocher le prestigieux Prix africain pour l'innovation en ingénierie.



Les patients n'auront désormais plus besoin de se faire prélever du sang pour savoir s'ils ont le paludisme, grâce à un dispositif médical baptisé Matibabu (qui signifie «centre médical» en swahili). Rapide, abordable et réutilisable, il détermine l'état du patient en soixante secondes.



Ce dernier doit juste introduire son doigt dans un appareil, le matiscope, équipé d'une lumière rouge qui repère les changements dans la forme, la couleur et la concentration des cellules sanguines; la coloration des organismes sains étant différente de ceux infectés. Le résultat est transmis via une application disponible sur le portable du médecin.





— Matibabu (@matibabu8) 21 janvier 2015

"We are incredibly honoured to win the #AfricaPrize" - read why the judges chose Ugandan @gittabrian and the @matibabu8 team as your 2018 winner: https://t.co/A83OyUnpXv pic.twitter.com/QelaLP7qDP — RAEngGlobal (@RAEngGlobal) 14 juin 2018

En recevant le 13 juin 2018 le Prix africain pour l'innovation en ingénierie décerné par l'Académie royale britannique d'ingénierie, Brian Gitta, 24 ans, en est devenu le plus jeune lauréat. Cependant, l'application Matibabu est l'entreprise commune de quatre étudiants de l'université ougandaise de Makerere à Kampala, la capitale du pays.Souvent malade, Brian Gitta est à l'origine du projet. Ses amis et lui ont voulu un moyen rapide et indolore pour dépister son paludisme. Josiah Kavuma, Simon Lubambo et Joshua Businge l'ont accompagné dans cette aventure médicale qui sera bientôt documentée dans des revues spécialisées. Comme l'a souligné Rebecca Enonchong, l'une des jurés du prix créé en 2014, «Matibabu est une vraie révolution». Et ses concepteurs travaillent d'arrache-pied pour qu'elle soit de plus en plus accessible.«Nous sommes incroyablement honorés de remporter le prix de l'Afrique. C'est une grande réussite pour nous, car cela signifie que nous pouvons mieux gérer la production afin de faire évoluer les essais cliniques et de faire nos preuves auprès des régulateurs. La reconnaissance nous aidera à créer des opportunités de partenariat, ce dont nous avons le plus besoin en ce moment», a déclaré Brian Gitta.La distinction britannique est la plus importante récompense dédiée au continent dans le domaine de l'ingénierie.