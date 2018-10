04 /07

On vend le poisson, on le fait sécher ou on le consomme. La fortune du rocher et de ses habitants réside dans la perche du Nil. Et toute l’économie tourne autour de ça, depuis qu’un pêcheur solitaire a découvert ces eaux poissonneuses, à trois heures de bateau de la rive kenyane. © YASUYOSHI CHIBA / AFP