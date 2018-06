01 /05

L'ailier de Liverpool est la star de la saison en Europe. Né le 15 juin 1992 à Basyoun, en Egypte, «Mo Salah» est adulé par le public du club anglais qu'il a emmené en finale de la Ligue des champions. Il est aussi le héros du peuple égyptien pour avoir qualifié l'équipe des Pharaons pour le Mondial russe. Le joueur d'origine modeste est aujourd'hui convoité par le Real et le PSG après avoir été élu meilleur joueur d'Afrique et du championnat anglais. Les fans de Liverpool chantent à sa gloire: «S’il en marque quelques autres, alors je serai musulman aussi. S’il est assez bon pour vous, il me suffit. Il est assis dans une mosquée, c’est là où je veux être.» © Ahmed Awaad/NurPhoto