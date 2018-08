Par Véronique le Jeune (avec AFP) | Publié le 15/08/2018 à 13H30, mis à jour le 15/08/2018 à 13H32

L'ex-colonie portugaise affiche parmi les taux les plus élevés au monde de mariages et de grossesses précoces, l'une des principales causes de la démographie galopante dans ce pays pauvre d'Afrique australe. Sorti en 1992 d'une longue guerre meurtrière, le pays a vu sa population exploser de 40% entre 1997 et 2017, pour atteindre 29 millions d'habitants. Les autorités commencent à réagir.