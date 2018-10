GEOPOLIS - Le gouvernement namibien abandonne sa réglementation de 2015 imposant aux entreprises présentes dans le secteur minier d'être en partie dirigées par des Namibiens noirs. Celle-ci avait pour but de corriger les inégalités héritées du système racial de l'apartheid. Mais elle n'a pas convaincu les investisseurs, alors que le pays, plongé dans récession depuis 2016, cherche à les attirer.



Le secteur minier de la Namibie est l'un des piliers de l'économie. Il emploie 17.000 personnes, soit 2,5% de la population active, et contribue à hauteur de 12% du PIB du pays, producteur de diamants et d'uranium.



En 2015, la Namibie avait décrété que les sociétés candidates à un permis minier pour l'exploration ou l'exploitation seraient dirigées à 20% par des Namibiens noirs. Il était également imposé à ces entreprises qu'au moins 5% de leur capital soit détenu par des Namibiens.





Aujourd'hui, la donne a changé. Pour le ministre des Mines et de l'Energie, Tom Alweendo, «il est important de rendre plus efficaces les progrès dans la découverte de minerais». «Nous admettons que nous devons trouver des moyens efficaces pour que les entrepreneurs et hommes d'affaires namibiens deviennent des participants actifs dans le secteur minier», a ajouté Tom Alweendo, le 27 octobre 2018, à l'AFP, pour justifier la volte-face du gouvernement.



L'émancipation économique des Noirs

Le ministre avait laissé entendre, en avril 2018, à l'agence Reuters, que la loi sur l’émancipation économique des Noirs pourrait ne pas toucher les compagnies minières. «Je ne vais pas retirer unilatéralement les exigences de la loi, nous devons évidemment d’abord en discuter et voir si elles servent réellement le but pour lequel elles existent», avait-il notamment déclaré, le 27 octobre 2018, à l'AFP. «En donnant des licences d’exploration à des personnes qui n’ajouteront aucune valeur, je pense que nous ne faisons que ralentir l’émancipation que nous voulons atteindre en fin de compte», avait-il ajouté.