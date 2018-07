GEOPOLIS - Le vice-président du Nigeria aime sa femme et le fait savoir en public et sur les réseaux sociaux. Opération de communication ou pas, Yemi Osinbajo déclare sa flamme sur les réseaux sociaux et ça plaît.



«J'ai trouvé une fille, belle et douce il y a de nombreuses années. Je t'ai connue et tu es devenue la Reine de mon cœur. Tu es mon passé, mon présent et mon avenir. Tu me complètes! Tu es aussi belle que le jour où je t'ai rencontrée. Joyeux anniversaire Oludalapo, ton cœur est ma maison.»

C’est avec ces mots que le N°2 du Nigeria, le professeur Yemi Osimbajo, a souhaité bon anniversaire à son épouse qui célébrait le son 51e anniversaire le 15 juillet 2018.



Cette déclaration n’aura pas de retombées politiques ou socio-économiques au Nigeria ou ailleurs dans le monde, mais nous avons choisi de vous en parler parce qu’elle apporte un peu de fraîcheur en été...(Pour voir le message posté en anglais, il faut aller directement sur son compte Twitter).



Politico-romantique

L’initiative est inédite sur le continent où les hommes politiques sont plutôt réservés sur leur vie sentimentale. Mais ce romantisme 2.0 ne semble pas déranger les Nigérians qui ont réagi plutôt positivement à ce poème. Le message posté sur Twitter et Facebook a été «liké» des milliers de fois et a suscité beaucoup de commentaires positifs.



Le vice-président n’en est pas à sa première déclaration amoureuse. En novembre 2017, il s’était également exprimé sur les réseaux sociaux à l’occasion de son 28e anniversaire de mariage.

«Quand nos mondes sont entrés en collision, c'était juste une question de temps. Notre histoire a commencé aujourd'hui, il y a de nombreuses années. L'harmonie dans la symphonie, Mon trésor! Joyeux anniversaire Oludolapo. Ton cœur est ma maison.»







Le président gabonais Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia en février 2016 à Port Gentil au Gabon © STEVE JORDAN / AFP

Très peu de dirigeants politiques africains s’épanchent sur les réseaux sociaux, sauf peut-être au Gabon , où les échanges par tweets interposés entre Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia ne sont pas une exception.Dernier en date, en mars dernier, pour l’anniversaire de la Première Dame . «A celle qui partage ma vie depuis tant d'années. A celle qui éprouve mes joies et mes peines. A celle qui m'a tout donné, l'amour, le bonheur et de formidables enfants. A celle qui est bien plus que mon épouse. A toi, ma Sylvia, je te souhaite le plus heureux des anniversaires.»Son épouse française Sylvia s’était pour sa part inspirée de Paul Eluard pour la Saint-Valentin: «La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur». Elle avait également envoyé un message personnel pour l’anniversaire du président: «A mon meilleur ami, mon confident, au père, au grand-père et mari aimant... Happy birthday Mister @PresidentABO Romantisme à la française ou opération de com à l’américaine? Qu’importe, les mots d’amour n’ont jamais fait de mal à personne…