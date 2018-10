GEOPOLIS - Cofondatrice du mouvement «BringBackOurGirls», lancé pour soutenir les lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram en 2014, Obiageli Ezekwesili a annoncé sa candidature à la présidentielle de février 2019. Agée de 55 ans, Mme Ezekwesili, ancienne ministre, affirme vouloir remporter l'élection «pour servir et mettre les citoyens au premier plan». Elle s'alarme du taux de pauvreté au Nigeria.





Au Nigeria, cependant, Obiageli Ezekwesili est surtout connue pour avoir créé le mouvement «BringBackOurGirls» (Ramenez nos filles) qui avait alerté le monde entier sur l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles en avril 2014 par le groupe djihadiste Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria.Comptable de profession et proche de l'ancien président Olusegun Obasanjo, l'ancienne ministre se montre très critique à l'égard de la gouvernance Buhari, qui représentera le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes (APC), à la présidentielle de février 2019.Le Nigeria peine en effet à se remettre complètement de la pire récession (en 2016) qu'il a connue en 25 ans.Mme Ezekwesili sera également opposée à l'ancien vice-président Atiku Abubakar, 71 ans, richissime homme d'affaires et vieux loup de la politique nigériane, qui a remporté dimanche 7 octobre 2018 la primaire du principal parti d'opposition, le Parti démocratique du peuple (PDP).Certains observateurs estiment que la présence d'Obiageli Ezekwesili dans la course pourrait être le grain de sable dans un duel classique entre les deux partis dominants du Nigeria.