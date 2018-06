Par Géopolis (avec AFP) | Publié le 25/06/2018 à 11H23

Il n'y a encore pas si longtemps, les «Attrapeurs de rêve» (Dream Catchers) – six garçons et six filles âgés de 6 à 16 ans – ne savaient pas ce qu'était une chorégraphie. Aujourd'hui, ils dansent dans le clip du chanteur nigérian Amada en hommage aux Super Eagles qui disputent la Coupe du monde de foot. Après une vidéo «virale», remarquée par Rihanna et Naomi Campbell, les enfants vivent un rêve.