Le mouvement devient clandestin, ses cadres s'enfuient à l'étranger. Abubakar Shekau, bras droit de Yusuf, lui succède. Sortis de la clandestinité, les mouvements djihadistes internationaux sont en pleine expansion et rassemblés derrière al-Qaïda. Le nouveau chef de Boko Haram ne veut plus seulement faire appliquer la loi islamique au Nigeria, mais s'engage à déstabiliser l'Etat avec une campagne de violences, de conversion en masse et de terreur. L'escalade de la violence passe alors par des dizaines d'attaques faisant plusieurs milliers de morts. Ecoles, églises, mosquées, symboles de l'Etat et forces de l'ordre, sont pris pour cible principalement dans le nord et le nord-est du pays.



Depuis 2009, les attaques de Boko Haram et la répression par l'armée ont fait au moins 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés au Nigeria

Ysuf séduit la jeunesse désoeuvrée de Maiduguri et plus largement du nord-est du Nigeria, critiquant le régime central d'Abuja, gangréné par la corruption, qui néglige le développement socio-économique de la région, majoritairement musulmane. En 2009, des affrontements entre Boko Haram et la police éclatent à Maiduguri. L'armée tue alors 700 personnes et capture Yusuf, exécuté sans jugement.