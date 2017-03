© nils van houts / ANP

Reportage de France 3 (24 novembre 2016)

«Les conditions monétaires ont été très accommodantes pendant un certain temps, contribuant au redressement du marché du logement et stimulant les exportations via la dépréciation de l'euro», note l'OCDE à propos des Pays-Bas qui disposent d'un secteur financier (banques et assurances) puissant et très concentré.La balance commerciale du pays est largement positive (plus de 50 milliards d'euros d'excédents commerciaux) grâce au dynamisme de ses activités Le commerce extérieur bénéficie à la croissance néerlandaise. Le pays profite aussi du poids des investissements étrangers (favorisés par une fiscalité très avantageuse pour les multinationales).L'activité industrielle génère «un quart du PIB avec la transformation des aliments, l'industrie pétrochimique, la métallurgie ou encore l’industrie d’équipements de transport. Ce secteur emploie 15% de la population active. Les Pays-Bas font aussi partie des plus grands producteurs et distributeurs de pétrole et de gaz naturel», note le site du Moniteur du Commerce International. Pourtant, le gouvernement a dû limiter la production des hydrocarbures nationaux, pesant légèrement sur la croissance, pour des questions géologiques.Plus surprenant, le PIB néerlandais profite largement de son secteur agricole qui est fortement exporteur. Les Pays-Bas ont mis sur pied une agriculture ultra-performante (dont les fleurs). C'est le premier exportateur européen du secteur (devant la France avec une superficie pourtant plus de 10 fois moindre) et le deuxième du monde derrière les Etats-Unis...Résultat de ces bons indicateurs: le chômage affiche une décrue permanente. Après 6,9% en 2015, il devait s’élever à 5,7% en septembre 2016. Mais ce chiffre cache un important travail à temps partiel (plus ou moins volontaire) qui ramène la durée hebdomadaire moyenne du travail dans le pays à 30 heures par semaine et une forte hausse du travail «indépendant». Ce type d'emploi (ZZP en néerlandais) progresse fortement et concerne plus d’un million de personnes, soit 17% de l’emploi total, à la mi-2015.Ce développement de l'autoentrepreneuriat pourrait être positif s'il s'accompagnait d'innovations, note l'OCDE qui y voit aussi une façon de contourner le haut niveau de protection sociale du pays. Le gouvernement a relativement tenté de réguler ce type d'emplois – avec cotisations sociales moindres – qui risquent de peser sur tout le système social du pays.