Tour à tour, les deux anciens chefs de l'Etat malgache, Marc Ravalomanana et Adry Rajoelina, ont rejoint la foule pour rendre hommage aux victimes de la répression du 21 avril. L'opposition continue de réclamer la démission du chef de l'Etat. Elle l'accuse de vouloir faire taire ses adversaires à sept mois du premier tour des élections générales. Le président malgache a pour sa part accusé ses rivaux de tentative de coup d'Etat. Il a mis en garde «les fauteurs de troubles et ceux qui incitent à la haine et aux affrontements, en quête de bain de sang». © Photo AFP/Rijasolo