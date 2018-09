GEOPOLIS - En raison de la chute de la production agricole due à la sécheresse persistante au Zimbabwe, et due aussi à l'expropriation forcée des fermiers blancs, les Nations Unies se préparent à fournir de l'aide alimentaire d'urgence à 1.135.000 personnes, sur les 16 millions d'habitants que compte le pays. L'aide sera fournie pendant le pic de la saison creuse 2018/2019, c'est-à-dire de janvier à avril.

La déclaration d'Ashley Baxstrom, la porte-parole à Harare du Programme alimentaire mondial (Pam), intervient après la publication d'un rapport du Réseau d'alerte des famines (FEWSNET) qui a pointé du doigt la baisse dangereuse des stocks alimentaires des ménages les plus pauvres dans les zones arides, en particulier au sud du Zimbabwe.«Ces conditions alimentaires devraient se prolonger jusqu'en mars 2019», met en garde le réseau d'alerte. Un récent rapport officiel zimbabwéen a, quant à lui, évalué à quelque 2,4 millions le nombre total de personnes qui risquent de manquer de nourriture pendant la saison 2018-2019.Selon le Pam, plus de 61 millions d'euros seront nécessaires pour financer l'aide d'urgence nécessaire.Toute l'Afrique australe connaît depuis plusieurs années une sécheresse persistante, dont les effets sont encore aggravés par les anomalies climatiques de type El Nino . En Afrique du Sud, les habitants du la région du Cap vivent sous la menace du «jour zéro» à partir duquel l'eau ne coulera plus

Au Zimbabwe, le début de années 2000 a de surcroît plongé le pays dans une grave crise économique et financière, provoquée par la politique d'expropriation de force des fermiers blancs. Une décision prise par le président de l'époque Robert Mugabe , resté 37 ans au pouvoir.Sans expérience, les petits exploitants noirs n'ont pas non plus bénéficié de fonds publics pour leur permettre d'irriguer leurs terrres. Une situtation qui aujourd'hui encore, en plus des aléas climatiques, rend la production des céréales, en particulier du maïs, très irrégulière et généralement insuffisante.Le successeur et ancien vice-président de Mugabe, Emmerson Mnangagwa , élu en août 2018 pour un mandat de cinq ans, a promis de redresser l'économie du pays, notamment en le rouvrant à des investisseurs étrangers