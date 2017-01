GEOPOLIS - La prestation de serment du président élu a lieu un 20 janvier. Une date fixe. Mais cette date du 20 janvier est relativement récente. Elle remonte à 1933. Jusque là, elle se déroulait le 4 mars, comme le stipulait la Constitution. Explications.



L’«Inauguration day», comme disent les Américains, se déroulait donc le 4 mars, soit quatre mois après l’«élection day», jour de l’élection du collège électoral (le mardi de novembre, jour où les Américains votent). Cette date était fixée par la Constitution, qui est ancienne et en vigueur depuis 1789. A l'époque, la notion d'urgence était différente et la Constitution voulait donner du temps aux élus pour traverser le pays.



C'est donc en 1933 que cette date change. Le congrès décide en 1932 de raccourcir le délai entre l'élection et l'investiture. C'est donc le le 20e amendement de la Constitution qui a fixé la date de l’investiture, raccourcissant ce délai de près de six semaines. «Les mandats du président et du vice-président prendront fin à midi, le vingtième jour de janvier», dit ce texte. Un amendement ratifié le... 23 janvier 1933.





1905, Thedore Roosevelt devient officiellement président. C'était à l'époque un 4 mars. © THE ART ARCHIVE / THE PICTURE DESK

En 1985, Ronald Reagan fait sa prestation publique de serment un 21 janvier, le 20 janvier étant tombé un dimanche. Il avait cependant prété serment en privé le 20 janvier. © MIKE SARGENT / AFP FILES / AFP

L’urgence de la situation en 1933, liée aux suites de la Grande dépression et à la crise de 29, explique l’adoption de ce texte (qui modifie aussi les dates de fonctionnement du Congrès). Roosevelt fut donc le premier président à entrer en fonction un 20 janvier... en 1937, pour le deuxième de ses quatre mandats.Mais comme aux Etats-Unis la religion continue à tenir, officiellement, une grande place, une question s’est posée…Que faire si le 20 janvier tombe un dimanche?Ce grave dilemme a été réglé simplement, la Constitution fixant précisemment la date: Dwight D.Eisenhower en 1957 et Ronald Reagan en 1985 ont prêté serment en privé le dimanche 20 janvier, et à nouveau lors de cérémonies publiques le lendemain. Le serment privé du président Reagan a même été télévisé.Le calendrier imposa cela aussi à Obama lors de son deuxième mandat. Le juge en chef John Roberts lui fit prêter serment officiellement lors d'une petite cérémonie à midi le dimanche 20 janvier 2013. Et le Président prêta serment publiquement le jour de la fête nationale commémorant le leader des droits civiques Martin Luther King Jr., le 21 janvier 2013.