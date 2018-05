GEOPOLIS - Un site internet permet de visualiser le poids de chaque région dans le flot de l’actualité mondiale. Cette mesure se fait à travers les données de Google Actualités. Cela donne une carte qui montre que l’Afrique –mis à part l’Egypte- tient une très faible part dans ce qui fait l’actualité, selon le site Unfiltered News, créé par la maison mère de Google, qui produit ces données.

La carte d'Unfiltered News évolue à travers les données récoltées via le filtre de Google Actualités. Ce filtre n’est sans doute pas neutre dans les résultats.



Le site fonctionne en analysant les sources de 132 pays utilisées par Google. «La carte d'Unfilterd News met en évidence les 100 sujets d'actualité les plus fréquemment mentionnés dans chacun des 132 pays éditeurs de Google Actualités. Cela signifie analyser plus de 126.000 sources d'information chaque jour», explique l'entreprise américaine.



L'image en-dessous montre ce que sont les titres les plus importants dans quelques pays d'Afrique le 22 mai 2018. Les mots qui apparaissent sont ensuite (théoriquement) cliquables.





Les infos du jour (22 mai 2018), selon Unfiltered News, dans quelques pays d'Afrique. © Unfiltered News

Les sujets d'actualité qui apparaissent sur la carte d'Unfiltered News lorsque l'on choisit le Sénégal. © Unfiltered News

Outre le fait de voir que le continent africain est largement sous-estimé dans la recherche de l’info, le site permet aussi d'observer comment sont traités les différents sujets dans chaque pays. Mais au-delà de cette inégalité, la carte permet de voir quels sont les thèmes qui font la Une dans tel ou tel pays. «La carte se redessine en fonction de la popularité de tel ou tel sujet dans chaque pays. Le nuage de mots de chaque pays est également alimenté avec d'autres sujets pertinents», précise Google.La carte étant interactive, il est possible de choisir un thème d'actualité et de voir sa diffusion selon les pays, ou les zones géographiques. Fort logiquement, lorsqu'on choisit le Sénégal le 22 mai 2018, la crise de l'Université apparaît très majoritairement dans le nuage de mots proposé par Google.«L’interface visuelle est une véritable réussite. Il s’agit d’une carte du monde dans laquelle vous allez pouvoir vous balader et zoomer à loisir. Pour chaque pays Unfiltered News présente, via des mots clés, les 100 sujets d’actualité les plus mentionnés. Ultra pratique, les titres et les articles associés qui apparaissent sur la droite de l’écran sont traduits en français ou dans la langue de votre choix», note le site outilstice. Un nouvel exemple assez parlant, malgré ses limites, du data journalisme et de la data visualisation.