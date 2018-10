Par Laurent Filippi | Publié le 12/10/2018 à 09H35

Jusqu’au 2 décembre 2018, le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (MAM) présente «Quelque part dans le désert», une exposition de Ron Amir. Les clichés et vidéos du photographe nous montrent à voir les conditions de vie – entre solitude, ennui et espoir – de milliers de réfugiés soudanais et érythréens, à Holot, un centre de rétention situé en Israël, dans le désert du Néguev.