GEOPOLIS - Les organisateurs du Dakar ont entrepris des démarches pour créer une course en Algérie, 25 ans après le départ du mythique rallye-raid de ce pays qui en fut longtemps une étape majeure, et 10 ans après son départ d'Afrique. L'Algérie, à la recherche de touristes, veut définitivement tourner la page sécuritaire.



Le groupe français Amaury Sport Organisation (ASO) veut «organiser un rallye de six jours en Algérie en 2018», a déclaré le ministre de la Jeunesse et des sports El Hadi Ould Ali, assurant que les organisateurs leur avaient transmis une demande officielle.



Une délégation d'ASO est attendue en février à Alger pour discuter du projet, a poursuivi le ministre, sans donner d'autres détails. Les dates et le parcours de la course devraient être notamment décidés.





— TSA Algérie (@TSAlgerie) 8 janvier 2018

Le Paris Dakar sans passer par le Sahara Algérien, ce n'est pas le VRAI Paris Dakar. Le fameux "PARIS-ALGER-DAKAR". #Algerie — Almia (@AlmiaMena) 8 janvier 2018

Le problème c’est la sécurité, Algérie ok ( On dit ok)

Et le Mali, Mauritanie et d’autres pays de Sahel ? #Dakar Izzeddιηe Khelαfi (@ikhelafi) 7 janvier 2018

Le rallye dakar veut revenir aux origines, en Algérie. Ça serait une excellente chose à condition de préserver l'environnement et l'eco-systeme saharien, d1 trés grande fragilité. https://t.co/q70t2moxTT — lamri f. (@lamri213) 5 janvier 2018

Quitter la #France pour aller en voiture, camion ou motos à Dakar en passant par Algerie, #Niger, Burkina et #Mali.

Au #Niger la traversée du Ténéré était redoutable. Les engins et les hommes étaient mis à rude épreuve Ce côté aventure faisait venir les touristes pour visiter. — Tamimoudari Noma (@T0429N) 4 janvier 2018

L'Algérie a été longtemps une étape majeure du Dakar: durant ses dix premières éditions (1979-1988), le rallye s'intitulait le «Paris-Alger-Dakar» et la capitale algérienne était la porte d'entrée de la course sur le continent africain.Le rallye avait ensuite quitté l'Algérie. Il y est brièvement revenu – pour la dernière fois – lors de son édition 1993 pour plusieurs étapes dans le sud du pays. Le Dakar a définitivement quitté le continent africain depuis l'annulation de l'édition 2008 en raison de menaces terroristes le visant en Mauritanie.Selon le journal en ligne TSA (Tout sur l'Algérie), qui indique avoir pu consulter un document adressé aux autorités algériennes par ASO, ce dernier veut organiser en Algérie «un Dakar Series», sous la forme d'un «rallye professionnel et amateur de six jours à partir de septembre 2018».Les Dakar Series, mini-rallye-raids, ont été créés par ASO comme des épreuves «satellites» du Dakar, après l'annulation de l'édition 2008 du rallye. Depuis leur création, des épreuves des Dakar Series ont eu lieu en Europe centrale, en Asie et en Amérique latine.«Le Dakar Series Algérie serait l'opportunité unique, pour la famille Dakar, de remettre un pied en Afrique après 10 ans de présence en Amérique du Sud», écrit ASO dans le document remis aux autorités algériennes, selon TSA. Contacté par Géopolis Afrique, le groupe Amaury Sport Organisation (ASO ) n'a pas encore réagi.Les internautes sont divisés.