03 /04

Rompre le jeûne à la plage est courant en Tunisie et le phénomène se développe au Maroc, à la faveur d'un mois de ramadan tombé l'été ces dernières années - il est basé sur le calendrier lunaire. Le phénomène est quasi inexistant sur la côte algérienne, à l'exception d'Annaba, près de la frontière tunisienne, et il est très récent à Alger. Il y est apparu timidement durant le ramadan 2015 avec la fin de travaux d'assainissement et d'aménagement d'une promenade agrémentée de kiosques, balançoires et manèges aux Sablettes. La rénovation de cette plage, longtemps polluée et difficile à atteindre, a rendu un accès à la mer aux riverains, qui en étaient depuis longtemps privés par une autoroute et par des installations portuaires occupant une large partie de la baie d'Alger. © RYAD KRAMDI / AFP