GEOPOLIS - Interdite par le régime, une troisième marche pacifique «pour dire non à la dictature» est organisée le 25 février 2018, à l'appel du Comité laïc de coordination du diocèse de Kinshasa(CLC), collectif proche de l'Eglise catholique et reconnu par le Vatican. Les catholiques congolais attendent du président Kabila qu'il renonce à être candidat à la présidentielle prévue le 23 décembre 2018.

— SANGA Lubangu (@Mulongeshi75) 22 février 2018

La mise au point du CLC circule sur les résaux sociaux. Son message se conlut ainsi: «Comme le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018, nous marchons le 25 février pour mettre fin à la dictature, obstacle majeur à l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées telles qu'exigées par l'accord de la Saint Sylvestre.» Cet accord, signé le 31 décembre 2016, prévoit l'instauration d’une transition politique , en attendant l’organisation d’élections présidentielles, législatives et communales fin 2017, finalement reportées au 23 décembre 2018.La marche du 25 février, soutenue par l'opposition et la société civile, s’annonce tendue. Les jeunes du parti de Joseph Kabila, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), ont annoncé le 20 février qu'ils assisteraient aux messes qui précèdent les marches du CLC, faisant craindre des affrontements et provocations.