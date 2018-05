— Radio Okapi (@radiookapi) 7 octobre 2017



Alors que les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) se sont «améliorées au cours des dix dernières années, le nombre d'enfants recrutés par les groupes armés et les milices est à nouveau en hausse», notamment depuis le début du conflit dans la région du Kasaï en septembre 2016, ajoute le rapport. L'assassinat, un mois plus tôt, du chef traditionnel (abattu par les forces de sécurité congolaises) des «Kamuina Nsapu», un mouvement politico-religieux qui s’est insurgé contre le pouvoir de Kinshasa, avait mis le feu aux pourdres, expliquait en août 2017 Geopolis



Alors des chefs de milices armées sont venus grossir la liste noire de l’ONU, cette dernière a retiré la RDC de sa liste des pays recruteurs d’enfants soldats au sein de leurs armées. «Aujourd'hui, nous parlons de zéro enfant au sein des Forces armées congolaises», s'est félicité le ministre des Affaires sociales, Eugène Serufuli. Du côté des groupes armés qui sont la cible d'opérations militaires, on pourrait s'attendre à des résultats similaires.

Ce rapport de l'ONG suédoise War Child concerne les provinces du Nord-Kivu et celle du Sud-Kivu, régions où sévissent des conflits armés depuis plus de vingt ans. Plus de 70 milices armées actives y ont été recensées en décembre 2017, indique le rapport.