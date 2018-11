GEOPOLIS - A peine choisi à Genève le 11 novembre 2018, le candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre, n'était plus qu'une chimère le lendemain. L'accord surprise des sept ténors sur le nom de Martin Fayulu, 62 ans, peu connu du grand public, a fortement déplu à leur base restée à Kinshasa. Deux présidents de parti, Félix Tshisekedi (UDPS) et Vital Kamerhe (UNC), ont rompu l'accord.





Tshisekedi le plus populaire

Félix Tshisekedi, fils du



La famille Tshisekedi, issue de l'ethnie Luba, est particulièrement présente dans le Kasaï (centre), avec des communautés importantes dans la capitale Kinshasa et dans la région minière du Katanga à l'est, également un bastion de l'actuel pouvoir. Avant l'accord de Genève signé à huis clos, MM. Tshisekedi et Kamerhe avaient été investis candidats à l'élection présidentielle par le congrès de leur parti respectif.Félix Tshisekedi, fils du fondateur de l'UDPS Etienne Tshisekedi , passait même pour favori dans la course à la candidature unique de l'opposition, devant Vital Kamerhe. Un sondage le présentait comme le candidat de l'opposition le plus populaire.

Au contraire, Martin Fayulu, homme d'affaires et ex-député, désigné candidat unique à la surprise générale à Genève manque d'assise dans le pays, selon les deux partis pré-cités, en dehors de sa province du Bandudu (centre-ouest).



Martin Fayulu renvoyé à l'anonymat

En quelques heures, M. Fayulu est en quelque sorte devenu inutile, lui qui avait pour mission de défendre les chances de l'alternance face à l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, le pâle candidat du président Joseph Kabila, au pouvoir depuis près de 18 ans.



Le secrétaire général de l'UDPS Jean-Marc Kabund a vu dans toute cette histoire un «affront» pour son parti, lequel ne doit en aucun cas «se désengager» au profit d'un «candidat impopulaire».



Felix Tshisekedi, leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), la plus importante formation de l'opposition en RDC, et Vital Kamerhe, dirigeant de l'Union nationale des combattants (UNC), ont tous les deux cédé à la pression de leurs militants qui, aussitôt annoncé le choix de Martin Fayulu, ont défilé dans Kinshasa pour protester.