GEOPOLIS - Quelque 700.000 enfants souffrent de malnutrition dans le Kasaï, dont plus de la moitié sont «menacés de mort», dans cette région du centre de la République démocratique du Congo, victime d'un conflit entre septembre 2016 et mi-2017. C'est ce qu'a rappelé le 11 mai 2018 l'Unicef, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance.



«Au moins 770.000 enfants souffrent de malnutrition aiguë (...) dont 400.000 sont gravement dénutris et menacés de mort», affirme l'Unicef. Ce n'est pas la première fois que l'organisation tire la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire dans cette région du monde. Fin 2017, elle avait déjà indiqué les menaces qui pèsent sur la population de cette région victime de combats qui ont fait plus de 3.000 morts et 1,4 millions de déplacés.





«Malgré l'accalmie observée depuis plusieurs semaines, quelque 3,8 millions de personnes, dont 2,3 millions d'enfants, ont besoin d'une aide humanitaire», affirme l'Unicef qui a besoin de 88 millions de dollars pour financer ses programmes en faveur des enfants du Kasaï en 2018.



«La violence a d'abord éclaté dans la région du Kasaï en République démocratique du Congo en août 2016, à la suite des tensions entre les chefs coutumiers de la province du Kasaï-Central et le gouvernement. La violence s'est rapidement propagée au début de 2017. Les tensions intercommunautaires existantes ont été intégrées à un conflit plus vaste impliquant des milices, des groupes armés et des forces de sécurité dans une région de la taille de l'Allemagne. Au-delà du Kasaï, la situation humanitaire en République démocratique du Congo s'est considérablement détériorée au cours de l'année écoulée», précise l'organisation onusienne.