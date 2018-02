Le boom mondial des batteries de smartphones et de voitures électriques a provoqué une flambée des cours du cobalt de +127% en un an. Les réserves mondiales de ce métal stratégique se trouvent surtout en RDC (50%), en Australie (20%) et à Cuba (14%).Face au besoin d'«or bleu» (surnom du cobalt), la Chine, qui joue à fond la carte de la voiture électrique, est largement présente au Congo. Dans ce pays instable, se trouvent les plus grands gisements de cobalt de la planète qui ont produit 66.000 tonnes des 123.000 consommées dans le monde en 2016.La conférence Indaba en Afrique du Sud s'est terminée sur un constat: la concentration de la production de cobalt par la RDC et la Chine fait peser un risque sur l'approvisionnement mondial, selon la Deutsch Welle.