Particulièrement concerné, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, à la tête d'une collection d'œuvres africaines très importante. Quelque 70.000 œuvres s'y trouvent actuellement sur quelque «90.000 objets d'Afrique subsaharienne dans les collections publiques» recensés dans le rapport. Les deux tiers d'entre elles ont été «acquises» durant la période 1885-1960, soit environ un peu plus de 46.000 objets. Un grand nombre provient du Tchad (9500), du Cameroun (7800) et de Madagascar (7500), indique l'AFP qui s'est procurée une copie du rapport.Les experts estiment qu'entre 85 et 90% du patrimoine africain se trouvent aujourd'hui hors du continent africain. Le périmètre de spoliation engloberait, selon le rapport, les biens pillés, volés, butins de guerre, mais aussi ceux, très nombreux, acquis à des prix dérisoires, bien en deçà des prix du marché de l'époque, par les marchands, militaires, missionnaires, voyageurs...Certains conservateurs de musées, plus enclins à une politique de prêts longs et renouvelables, éventuellement sous le contrôle de l'Unesco, redoutent des surenchères politiques sur la colonisation et soulignent la difficulté de restituer des œuvres ayant appartenu à des royaumes et des pays qui ont disparu.L'évolution de la législation française, si elle est actée, pourrait changer la donne au Royaume Uni, en Belgique, Allemagne, Italie et au Portugal. Ces anciennes puissances coloniales détiennent, elles aussi, des trésors africains. Le Bénin, qui avait réclamé en juillet 2016 le retour des trésors royaux d'Abomey, s'est félicité que «la France soit allée au bout du processus».