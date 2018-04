Annua et afra sont deux variétés de l'artemisia. Elles sont cultivées depuis 2017 entre Dakar et Saint-Louis, à quelques kilomètres de la fabrique de Sébikotane. C'est là que des femmes s'emploient à broyer les feuilles et les tiges afin d'obtenir une poudre vert sombre, qu'elles conditionnent en petits sachets, pour des infusions, ou en gélules. Tout cela, sous l'œil avisé d'un jeune ingénieur agronome belge, Pierre Van Damme, responsable de la Maison de l'artemisia au Sénégal. Son rôle: promouvoir la culture et les bienfaits de l’artemisia partout en Afrique où il existe déjà 18 de ces structures.L'industrie pharmaceutique n'a, selon lui, «aucun intérêt» à voir se généraliser ce remède permettant pourtant «d'éradiquer toute trace du parasite» pour un coût «cinq à six fois inférieur» aux médicaments classiques et sans entraîner d'effets secondaires, tels que des troubles neurologiques ou digestifs.Un argument économique qui ne tient pas, selon le Dr. Aissatou Touré, directrice de l'unité d'immunologie de l'Institut Pasteur. Cette spécialiste met en garde contre l'utilisation inconsidérée de l'artemisia car, dit-elle, en «prendre régulièrement en infusion, est une chose. Mais l'utiliser pour traiter un enfant en train de faire un accès de paludisme, ce n'est pas la même problématique», en tout cas au Sénégal, où le traitement contre le paludisme est «gratuit et accessible».