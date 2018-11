06 /10

a offert des milliers de livres pour la construction de cet édifice. Le président égyptien a assisté à la pose de la pierre angulaire du bâtiment en 1965 et à la cérémonie d’inauguration en juin 1968. Y assistaient l’empereur éthiopien, Hailé Sélassié, et d’autres dignitaires politiques et ecclésiastiques du monde entier. Ce jour-là, le pape Paul VI a rendu à l'Eglise copte d'Egypte les reliques de Saint-Marc, subtilisées et amenées à Venise en 828. Un évènement. © Ahmed Abdelfattah / DPA / AFP