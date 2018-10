Selon une étude de l'université américaine de William & Mary, publiée en septembre 2018 et de son partenaire AidData , les projets chinois de routes et de ponts dans les pays pauvres réduisent les inégalités géographiques et favorisent l'activité économique.Mais, avant d’être un investisseur massif, la Chine fournit surtout des marchandises et des services à l'Afrique, relève Emmanuel Véron, de l'Institut national des langues et civilisations orientales, dans The Conversation En marge du 7e Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) à Pékin début septembre, le président Bio a évoqué avec une entreprise chinoise la construction d'un pont reliant Lungi à Freetown, une alternative d'un coût estimé à plus d'un milliard de dollars. Soit deux à trois fois celui d'un nouvel aéroport.