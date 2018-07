01 /05

Anno's Africa et l’association allemande One fine Day travaillent main dans la main pour créer et proposer des projets artistiques et éducatifs aux enfants des bidonvilles au Kenya. Grâce à ce partenariat, plus de 800 d’entre eux ont pu en bénéficier. Le Slum ballet, l’un de leurs programmes phares, a permis de dispenser des cours de danse classique aux gamins de Kibera, un immense bidonville situé au sud de la capitale Nairobi. © Fredrik Lerneryd