GEOPOLIS - La Cour d'appel a annulé la sentence de mort contre Noura Hussein, une jeune Soudanaise de 19 ans mariée de force à 16 ans, condamnée en mai à la peine capitale pour avoir tué son mari qu'elle accuse de l'avoir violée. Au Soudan, la loi autorise le mariage des enfants de plus de 10 ans. Sa condamnation à mort avait déclenché l'indignation internationale.



«La cour d'appel a annulé la sentence de mort et a condamné la (jeune femme) à cinq ans de prison» et à payer une amende de 337.500 livres soudanaises (12.000 dollars), a affirmé Al-Fateh Hussein, avocat de Noura Hussein, à l'AFP. La peine de prison court depuis la date de son arrestation, en mai 2017.



Selon Amnesty International, Noura Hussein a été mariée de force à l'âge de 16 ans. Lorsqu'elle a refusé de consommer le mariage, son mari a appelé en mai 2017 deux de ses frères et un cousin pour qu'ils l'aident à la violer. «Le 2 mai 2017, les trois hommes ont maintenu Noura Hussein pendant qu'Abdulrahman la violait. Le lendemain matin, il a essayé de la violer une nouvelle fois, mais elle a réussi à s'échapper dans la cuisine, où elle a saisi un couteau. Lors de la bagarre qui s'en est suivie, Abdulrahman a reçu des coups de couteau qui ont provoqué sa mort», détaillait l’ONG.







ils ont voulu la relaxe

Mais ils ont obtenu la commutation de la peine de Noura Hussein.

Ils ont sauvé Noura du couloir de la mort.

Des militants avaient lancé une campagne intitulée Justice pour Noura après sa condamnation à mort. Amnesty International s'est félicitée de la décision de commuer la sentence de la jeune femme. Cette décision «doit maintenant mener à une révision des lois pour faire en sorte que Noura Hussein soit la dernière personne à devoir endurer une telle épreuve», a dit Seif Magango, directeur adjoint régional d'Amnesty, dans un communiqué.Au Soudan, la loi autorise le mariage des enfants de plus de 10 ans. L'ONU a exhorté le Soudan à modifier ses lois pour criminaliser la violence domestique et le viol conjugal.