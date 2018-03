12 /13

nombre de Tunisiens avaient l’habitude de venir passer là leur week-end. Depuis la sortie du film, les touristes étrangers ont afflué pour découvrir ces demeures atypiques. De nouvelles maisons et des boutiques ont été creusées dans la roche pour satisfaire cette nouvelle clientèle. Mais depuis le printemps arabe en 2011 et les attaques terroristes à Tunis et à Sousse en 2015, le nombre de visiteurs a fortement chuté. © Zohra Bensemra / REUTERS