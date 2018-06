05 /06

Après la phase de test qui devrait s'achever d'ici à fin 2018, seront déterminés les pays et les patients ciblés. Avec un objectif: réduire le prix de mise sur le marché des orthèses 3D, plus chères qu'un appareillage classique. Une première fois testées en 2016, les prothèses et orthèses imprimées à l'étranger oscillaient entre 1.500 et 2.000 euros pièce, une fortune dans une région où le revenu moyen ne dépasse généralement pas 100 dollars par mois. Selon Simon Miriel (Handicap International), les orthèses seront toutefois «beaucoup plus accessibles», car intégralement fabriquées sur place au Togo. © Matteo FRASCHINI KOFFI / AFP