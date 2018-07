05 /08

Animistes, les Somba passent beaucoup de temps à fabriquer des «fétiches» de toutes tailles, censés apporter protection aux membres de la famille, à la maison, au bétail, à la basse-cour et à la récolte. Des divinités installées devant chaque Tata, et aussi à l'intérieur, à qui les habitants font de régulières offrandes (lait, sang de poule...). Des «fétiches» qui ne sont pas non plus oubliés lors des cérémonies au cours desquelles les femmes et les jeunes filles portent une coiffe en vannerie ornée de cauris (coquillages) et de cornes d'antilope. © Philippe ROY / AURIMAGES / AFP