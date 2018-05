© STEPHANE FRANCES / ONLY WORLD / ONLY FRANCE

GEOPOLIS - Bonne nouvelle pour l’économie tunisienne: le tourisme, qui avait déjà repris des couleurs en 2017, a enregistré une vraie reprise durant les cinq premiers mois de 2018 avec une croissance de 32%. Si les Russes et les Chinois sont pour beaucoup dans cette hausse, les Français ont repris leurs réservations vers la Tunisie. En plus grand nombre que l’année dernière.



Les années noires du tourisme tunisien semblent être oubliées... Après des années difficiles dues à la révolution, mais surtout aux attentats de 2015 contre le musée du Bardo à Tunis et dans un hôtel de Sousse, qui avaient fait 60 morts dont 59 touristes étrangers, le tourisme, secteur vital pour l’économie tunisienne, avait commencé à rebondir en 2016.



Les chiffres sont vraiment repartis en 2017 avec une fréquentation en hausse. Du côté des touristes français, qui figuraient parmi les clients les plus fidèles de la Tunisie avec les Allemands, les statistiques de 2017 s'étaient déjà montrées positivies. « A la fin juin 2017, les départs et réservations – pour des voyages à forfait – avaient progressé de 120% pour la Tunisie (42.000)», selon le Seto, le syndicat des tour-opérateurs français (SETO).





Le tableau montre la progression de la destination Tunisie chez les Français entre 2017 et 2018. (Journal TourMag). © TourMag

Pour 2018, l'optimisme règne. Le président du Seto, René-Marc Chikli, se félicite de la reprise du tourisme en Tunisie. «A fin mars, le nombre de réservations pour des voyages à forfait vers la Tunisie était équivalent à celui de toute l’année dernière. Toutes les commandes réalisées à partir d'aujourd’hui sont donc du bonus pour les voyagistes mais aussi pour les professionnels du tourisme tunisien», notait-il dans Le Parisien.«De janvier à mars, le nombre de passagers subit une progression impressionnante avec +86% de passagers, par rapport à la même période de l'année en 2017. Et cette amélioration va se poursuivre, puisque les réservations enregistrent une hausse de 102%», confirme TourMag Avant la révolution, la Tunisie a accueilli jusqu'à 1,4 million de touristes français par an. Pour les professionnels du tourisme, la Tunisie est une destination importante. Elle n'est pas chère, ce qui permet de recruter des clients qui sont sensibles à la variable prix. La Tunisie «c’est une opportunité de récupérer une partie de la clientèle qui ne s’était pas rabattue sur d’autres destinations faute de moyens», explique un Tour Opérateur.Le retour des Français en Tunisie confirme le redémarrage du tourisme dans le pays. «On a dépassé les chiffres de 2014 et on dépasse les chiffres de 2010 (+6 %)», année de référence pour le tourisme tunisien, s'est félicité la ministre du Tourisme tunisien, Selma Elloumi Rekik.