GEOPOLIS - Près de 150 pays ont participé, le 15 septembre 2018, à la Journée mondiale de ramassage des déchets sauvages (World Clean Up Day). En Tunisie, l’une des nombreuses opérations menées ce jour-là a permis de fournir des cartables et des livres à une petite école publique.



C’est une initiative lancée par l’ONG Tunisie recyclage dans le cadre de la grande opération de nettoyage Zebletna (notre poubelle), la version locale de la World Clean up Day qui a mobilisé des milliers de personnes à travers le pays. La mission était simple, ramasser le maximum d’ordures qui traînent dans la rue.



Des tonnes de plastique

La chasse aux ordures n’a pas été difficile. Il suffisait de se pencher pour ramasser les bouteilles et les canettes qui jonchent les rues. En moins d’un mois, les bénévoles de l’organisation Tunisie recyclage ont mis la main sur 8 tonnes de plastique et 13 tonnes de verre. «Nous sommes envahis par le plastique et nous avons voulu faire d’une pierre deux coups: sensibiliser au problème environnemental et faire une action sociale», explique Houssem Hamdi, président de l’ONG Tunisie recyclage, au quotidien

égyptien Al Masry Al- Youm.



En Tunise, seulement 4% des déchets sont recyclés et 80% des déchets plastique finissent dans la mer, selon le mouvement Word Clean Up Day.





Un recyclage payant

Les tonnes de bouteilles de verre et de plastique récupérées ont été vendues pour être recyclées et l’argent récolté a permis d’acheter toutes les fournitures nécessaires, y compris les cartables des élèves, à une école primaire d’Aïn Draham, une petite ville du nord-ouest de la Tunisie.



L’ONG travaille en toute transparence, ce qui n’est pas toujours le cas, met en ligne sur son site toutes ses recettes et dépenses annuelles. A ce jour, elle est active dans la banlieue de Tunis et espère pouvoir couvrir tout le pays.