Par Géopolis (avec AFP) | Publié le 16/08/2018 à 09H43

Marqué par les cadavres de tortues - il en a trouvé plus d'une trentaine - et les plages jonchées de bouteilles en plastique et de couches de bébés, armé de ses seuls bras et de dizaines de sacs poubelle, Mohamed Oussama Houij est déterminé à réaliser son défi: parcourir 300 kilomètres à pied en pleine canicule et nettoyer 30 plages sur son chemin.